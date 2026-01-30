Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Schulbus

Altrich (ots)

Am 29.01.2026 gegen 07:45 Uhr befuhr eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit einem Linienbus, welcher im Schülerverkehr eingesetzt war, innerhalb der Ortslage Altrich die Andreasstraße in Richtung Wittlich. In einer Linkskurve kam ihr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land entgegen. Nach ersten Ermittlungen verstießen beide Fahrzeugführer gegen das Rechtsfahrgebot, so dass die Fahrzeuge seitlich kollidierten. Glücklicherweise wurden weder die beteiligten Fahrzeugführer noch die 20 Schulkinder, welche sich im Bus befanden, verletzt. Die Schulkinder wurden mit einem Ersatzbus zur Schule verbracht.

Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

