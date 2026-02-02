Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87 - Graffiti-Sprayer von Brücke gestürzt

Achern (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein 18-Jähriger von einer Brücke der L87 in der Nähe eines Einkaufcenters abgestürzt und verletzte sich dabei schwer. Nach derzeitigem Sachstand soll sich der Heranwachsende gegen 3:45 Uhr mithilfe einer Kletterausrüstung abgeseilt und in circa fünf Metern Höhe die Brücke besprüht haben. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Sprayer hierbei zu Boden, konnte aber noch selbstständig den Notruf wählen und die Rettungskräfte verständigen. Der Schwerverletzte wurde schließlich in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Derzeit liegen den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter vor. Vor Ort wurden neben der Kletterausrüstung auch mehrere Sprühdosen sichergestellt. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell