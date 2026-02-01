PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, B462 - Frontalkollision

Gernsbach (ots)

Mehrere Anrufer teilten am Samstagabend kurz nach 23 Uhr über den Notruf einen Verkehrsunfall auf der B462 zwischen Hilpertsau und Scheuern mit. Den bisherigen Ermittlungen zur Folge dürfte ein 30-Jähriger, der mit seinem Mercedes in Richtung Rastatt fuhr, auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden BMW mit Anhänger zusammengestoßen sein. Unfallursächlich scheinen die nicht unerhebliche Alkoholisierung des Mercedesfahrers von über 2 Promille und ein Fehler beim Überholen gewesen zu sein. Neben einer Blutprobe musste der Unfallverursacher auch seinen Führerschein abgeben. Nun erwartet ihn eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 100.000 Euro. Beide 30 Jahre alten Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Die B462 musste zeitweise voll gesperrt und beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 15:59

    POL-OG: Neuried, Altenheim - Gefährliches Fahrmanöver, Zeugen gesucht

    Neuried, Altenheim (ots) - Am heutigen Freitagmorgen ist es auf der L75 zwischen Altenheim und Dundenheim zu einer gefährliche Verkehrssituation unter Beteiligung eines silbernen Opel mit französischer Zulassung und eines Radfahrers gekommen, zu dem die Beamten des Polizeipostens Neuried nun auf der Suche nach Zeugen sowie dem gefährdeten Fahrradfahrer sind. Der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:42

    POL-OG: Kehl - Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Kehl (ots) - Gleich zwei Mal kam es in Kehl von Donnerstag auf Freitag zu Aufbrüchen von Fahrzeugen. Zwischen 17:15 Uhr bis 7:35 Uhr machten sich die Unbekannten an einem Nissan in der Richard-Wagner-Straße sowie an einem Renault in der Stemenstraße zu schaffen. Die Täter gingen gewaltsam vor und brachen die Hecktüren der Autos auf, um darin befindliche Werkzeuge zu stehlen. Nach ersten Erkenntnissen wird von zwei ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:13

    POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Rastatt (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch innerorts auf der Lützowerstraße einen Unfall verursacht und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Gegen 13:30 Uhr war ein 38-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Lützowerstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Militärstraße unterwegs. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren