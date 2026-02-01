Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, B462 - Frontalkollision

Gernsbach (ots)

Mehrere Anrufer teilten am Samstagabend kurz nach 23 Uhr über den Notruf einen Verkehrsunfall auf der B462 zwischen Hilpertsau und Scheuern mit. Den bisherigen Ermittlungen zur Folge dürfte ein 30-Jähriger, der mit seinem Mercedes in Richtung Rastatt fuhr, auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden BMW mit Anhänger zusammengestoßen sein. Unfallursächlich scheinen die nicht unerhebliche Alkoholisierung des Mercedesfahrers von über 2 Promille und ein Fehler beim Überholen gewesen zu sein. Neben einer Blutprobe musste der Unfallverursacher auch seinen Führerschein abgeben. Nun erwartet ihn eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 100.000 Euro. Beide 30 Jahre alten Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Die B462 musste zeitweise voll gesperrt und beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

