Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Gleich zwei Mal kam es in Kehl von Donnerstag auf Freitag zu Aufbrüchen von Fahrzeugen. Zwischen 17:15 Uhr bis 7:35 Uhr machten sich die Unbekannten an einem Nissan in der Richard-Wagner-Straße sowie an einem Renault in der Stemenstraße zu schaffen. Die Täter gingen gewaltsam vor und brachen die Hecktüren der Autos auf, um darin befindliche Werkzeuge zu stehlen. Nach ersten Erkenntnissen wird von zwei Tätern ausgegangen. Der Diebstahlschaden liegt in beiden Fällen bei mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851-893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.

/ml

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell