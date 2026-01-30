POL-OG: Baden-Baden - Abgängiger Senior zurück im Pflegeheim - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Polizeipräsidium Offenburg

Eine aufmerksame Passantin konnte am Sonntagvormittag einem abgängigen Senior helfen. Bei einem Spaziergang fiel der 45-Jährigen gegen 11:20 Uhr ein älterer Mann auf, welcher nur leicht bekleidet gewesen war und einen wirren Eindruck gemacht habe. Die Fußgängerin wählte daraufhin den Notruf. Durch Ermittlungen vor Ort konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden den 72-jährigen Mann dank eines in seiner Kleidung befindlichen Namensschildes identifizieren und das Pflegeheim, aus dem er verschwunden war, ausfindig machen. Der Abgängige konnte im Anschluss wieder in sichere Obhut übergeben werden.

