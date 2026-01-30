PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Vermisstes Kind gefunden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rheinau, Freistett (ots)

Ein vermisstes 9-jähriges Kind konnte am Mittwochmorgen von Beamten des Polizeipostens Rheinau wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizeibeamten wurden kurz vor 10 Uhr darüber informiert, dass sich in einer Tankstelle in Freistett ein Junge befinde, der nur englisch spreche und sich scheinbar verlaufen habe. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 9-Jährige mit dem Bus nach Rheinbischofsheim fahren wollte, jedoch versehentlich in Freistett den Bus verließ. Das Kind wurde an seiner Wohnanschrift seiner besorgten Mutter übergeben.

/sk

