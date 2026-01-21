Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Meinerzhagen (ots)
Messstelle Meinerzhagen-Haumchermühle L 539, Zeit 20.01.2026, 9:52 bis 16:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 2005, Verwarngeldbereich 98, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 32, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 111 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde OE.
