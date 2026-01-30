POL-OG: Oberkirch - Erfolgreiche Suche - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Oberkirch (ots)
Eine aus einem Altenpflegeheim vermisste Frau konnte am Donnerstagabend von Beamten des Polizeipostens Oberkirch wohlbehalten aufgefunden werden. Mitarbeiter des Altenheimes gingen davon aus, dass die auf Medikamente angewiesene Frau gegen 20 Uhr das Gebäude mit unbekanntem Ziel verlassen habe. Bei einer genaueren Durchsuchung des Heims konnte die vermisst Geglaubte dann von den Polizeibeamten in einem anderen Zimmer angetroffen werden.
