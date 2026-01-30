PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Erfolgreiche Suche - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Oberkirch (ots)

Eine aus einem Altenpflegeheim vermisste Frau konnte am Donnerstagabend von Beamten des Polizeipostens Oberkirch wohlbehalten aufgefunden werden. Mitarbeiter des Altenheimes gingen davon aus, dass die auf Medikamente angewiesene Frau gegen 20 Uhr das Gebäude mit unbekanntem Ziel verlassen habe. Bei einer genaueren Durchsuchung des Heims konnte die vermisst Geglaubte dann von den Polizeibeamten in einem anderen Zimmer angetroffen werden.

