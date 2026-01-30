POL-OG: Oberkirch - Erfolgreiche Suche - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Kehl (ots) - Beamte der Kriminalpolizei sind nach einem Vorfall am Dienstag in der Mozartstraße auf der Suche nach Zeugen. Kurz nach 12 Uhr soll eine 18-Jährige eigenen Angaben zufolge von zwei Unbekannten auf ihrem Nachhauseweg festgehalten worden sein. Die beiden Männer sollen hierbei gewaltsam versucht haben, in den Besitz des Schmucks der jungen Frau zu kommen. Mutmaßlich wurden das Duo durch das Einschreiten ...

