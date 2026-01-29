PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auf Schmuck abgesehen, Zeugenaufruf

Kehl (ots)

Beamte der Kriminalpolizei sind nach einem Vorfall am Dienstag in der Mozartstraße auf der Suche nach Zeugen. Kurz nach 12 Uhr soll eine 18-Jährige eigenen Angaben zufolge von zwei Unbekannten auf ihrem Nachhauseweg festgehalten worden sein. Die beiden Männer sollen hierbei gewaltsam versucht haben, in den Besitz des Schmucks der jungen Frau zu kommen. Mutmaßlich wurden das Duo durch das Einschreiten einer Zeugin aufgeschreckt und in die Flucht geschlagen. Beide entfernten sich zu Fuß in Richtung des dortigen Spielplatzes und Parkplätze. Einer der beiden Angreifer wurde als 20 bis 30 Jahre alt mit schwarz gelockten Haaren, rasierten Seiten, Vollbart, tiefer Stimme und arabischem Akzent beschrieben. Darüber hinaus soll er eine schwarze Daunenjacke getragen haben. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer: 0781-21 2820 entgegengenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

