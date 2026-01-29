PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Verkehrszeichen missachtet

Gutach (ots)

Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Gegen 16 Uhr befuhr der 18-jährige VW-Fahrer mit drei Mitfahrern die Eisenbahnstraße und wollte nach links auf die B33 abbiegen. Dabei soll er an der ausgeschalteten Ampelanlage das Stoppschild übersehen haben und fuhr daraufhin nahezu ungebremst in einen vorfahrtsberechtigten Audi. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 23.000 Euro. Im VW Golf wurde ein 17-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Er kam daher zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum.

/mk

Polizeipräsidium Offenburg
