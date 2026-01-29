Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Achern (ots)

In der Eisenbahnstraße kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 17-jährige E-Scooter-Fahrer gegen 17:15 Uhr die Eisenbahnstraße auf dem Radweg in Richtung Bahnhof. Zur gleichen Zeit wollte ein 70-jähriger Autofahrer einen Supermarktparkplatz in Richtung Lammbrücke verlassen und soll hierbei den von rechts kommenden Jugendlichen übersehen haben. Der 17-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge sind nicht beschädigt.

