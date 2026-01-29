POL-OG: Rastatt - Unter Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren
Rastatt (ots)
Donnerstagfrüh gegen 1:25 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem 19-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem er Anzeigen auf einen möglichen Konsum von Rauschmitteln aufwies, wurde ein Drogentest mit positivem Ergebnis durchgeführt. Überdies wies der E-Scooter keinen Versicherungsschutz auf. Bei der Durchsuchung eines mitgeführten Rucksacks konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Den Heranwachsenden erwarten nun mehrere Strafanzeigen.
/ph
