Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Wohnungseinbruch

Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Ottenhofener Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters im ersten Obergeschoss verschafften sich die bisher unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 22 Uhr Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe diverse Schmuckstücke und Bargeld. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell