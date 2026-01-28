PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Wohnungseinbruch
Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Ottenhofener Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters im ersten Obergeschoss verschafften sich die bisher unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 22 Uhr Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe diverse Schmuckstücke und Bargeld. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 08:59

    POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Baden-Baden (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstagabend gewaltsam in eine Wohnung in der Danziger Straße ein. In der Zeit von 17:40 Uhr bis 20 Uhr hebelten der oder die Täter die Balkontüre auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07221 ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 08:31

    POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

    Offenburg (ots) - Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag im Martinweg zu einen leicht Verletzten geführt. Gegen 15 Uhr kam ein Ford-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Fahrbahn zu weit nach links. In Folge kollidierte der Autofahrer mit einem entgegenkommenden 56-jähriger Lastwagenfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 60-jährige Autofahrer leicht verletzt. Er wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des LKW blieb ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 08:30

    POL-OG: Offenburg - Störer in Kirche

    Offenburg (ots) - Am Dienstagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Offenburg aufgrund einer randalierenden Person in die Wilhelmstraße zu der Dreifaltigkeitskirche gerufen. Gegen 10 Uhr konnten die Beamten einen polizeibekannten 48-Jährigen feststellen, welcher sich aggressiv verhielt und verwirrte Angaben machte. Gegen den Störer wurde ein Platzverweis erteilt, welchem dieser nach mehreren Aufforderungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren