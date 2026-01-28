POL-OG: Oberkirch, Zusenhofen - Brandstiftung und Diebstahl

Offenburg (ots) - Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag im Martinweg zu einen leicht Verletzten geführt. Gegen 15 Uhr kam ein Ford-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Fahrbahn zu weit nach links. In Folge kollidierte der Autofahrer mit einem entgegenkommenden 56-jähriger Lastwagenfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 60-jährige Autofahrer leicht verletzt. Er wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des LKW blieb ...

