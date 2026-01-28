POL-OG: Oberkirch, Zusenhofen - Brandstiftung und Diebstahl
Oberkirch, Zusenhofen (ots)
Am Dienstagabend löste ein polizeibekannter 25-Jähriger einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Nußbacher Straße aus. Der Mann entzündete zwei Holzpaletten, sowie eine alte Holztür. Die Feuerwehr konnte die bis zu zwei Meter hohen Flammen löschen, ohne das Gefahr für angrenzende Gebäude bestand. Der Mittzwanziger entwendete ebenfalls mehrere Getränkedosen aus einem offenstehenden Abstellraum an der Tatörtlichkeit. Der Tatverdächtige verursachte einen Gesamtschaden von insgesamt circa 300 Euro und wurde in eine Fachklinik verbracht.
