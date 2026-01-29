PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Einbruch in Tankstelle, Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Hauptstraße. Durch das Zerschlagen einer Glasscheibe gelangen die Verdächtigen in den Verkaufsraum und durchwühlten diesen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

