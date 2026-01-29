Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - In Schule eingebrochen, Hinweise erbeten

Sasbach (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 6 Uhr verschaffte sich ein noch Unbekannter Zutritt zu einer Schule in der Friedhofstraße. An der Cafeteria der Schule konnte ein aufgehebeltes Fenster festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Einbrecher über das Fenster Zutritt zum Speisesaal. Im Innern wurde eine Kasse beschädigt, jedoch nicht entleert, sodass es zu keinem Diebstahlschaden kam. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

