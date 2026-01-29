Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Kiosk eingebrochen

Rastatt (ots)

Am Donnerstagfrüh gegen 4:40 Uhr wurde ein Einbruch in einen ehemaligen Kiosk in der Bahnhofstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hat ein noch Unbekannter die Scheibe des Kiosk mit einem herausgehebelten Gully-Deckel eingeschlagen. Ein sich dahinter befindliches Schiebeelement wurde ebenfalls beschädigt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Raststatt die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang werden unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegengenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell