POL-OG: Schutterwald, L99 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schutterwald, L99 (ots)

Gegen 07:40 Uhr ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der L99 zwischen Dundenheim und Höfen ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen von der Unfallörtlichkeit. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem silbernen Renault von Dundenheim in Richtung Höfen. Hierbei kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, welcher beim Vorbeifahren ihren linken Außenspiegel gestreift haben soll und anschließend weitergefahren sein soll. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro an dem Renault. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/mk

