Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ladendetektiv und Passanten stoppen mutmaßlichen Ladendieb

Kehl (ots)

Ein Ladendetektiv konnte am Mittwochabend mit Hilfe von weiteren Passanten einen mutmaßlichen Ladendieb aufhalten.

In einem Lebensmittelmarkt "Am Sundheimer Fort" kam es am Mittwoch gegen 19:30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl. Nach Angaben des Ladendetektivs, soll die verdächtige Person beobachtet worden sein, wie diese den Kassenbereich passierte ohne alle eingepackten Gegenstände zu bezahlen. Als der Ladendetektiv die Person darauf angesprochen hat, versuchte der Verdächtige zu fliehen. Durch aufmerksame Passanten konnte die Flucht schnell gestoppt und das Diebesgut gesichert werden. Er muss mit einer Strafanzeige rechnen.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell