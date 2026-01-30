PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Mülltonnen in Brand gesetzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Mülltonnen in Brand gesetzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Offenburg (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am späten Dienstagabend in der Michael-Armbruster-Straße zwei grüne Mülltonnen in Brand gesetzt zu haben. Ein Zeuge konnte das Geschehen kurz vor 23:30 Uhr beobachten und verständigte die Polizei. Ferner gelang es dem Zeugen, die beiden brennenden Mülltonnen selbständig zu löschen, sodass nach derzeitigen Feststellungen nur geringer Sachschaden entstanden sein dürfte. Eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte den 30-Jährigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Er ist zurückliegend schon in ähnlicher Weise in Erscheinung getreten. Aufgrund dessen wurde beim Amtsgericht Offenburg zur Verhinderung weiterer Straftaten eine Aufrechterhaltung des Gewahrsams beantragt, mit dem Ziel, den 30-Jährigen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Offenburg nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz unterzubringen. Eine Richterin des Amtsgerichts Offenburg ordnete daraufhin den Gewahrsam an, woraufhin der psychisch auffällige Mann zur Vorbereitung einer forensischen Unterbringung vorübergehend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:48

    POL-OG: Kehl - Auf Schmuck abgesehen, Zeugenaufruf

    Kehl (ots) - Beamte der Kriminalpolizei sind nach einem Vorfall am Dienstag in der Mozartstraße auf der Suche nach Zeugen. Kurz nach 12 Uhr soll eine 18-Jährige eigenen Angaben zufolge von zwei Unbekannten auf ihrem Nachhauseweg festgehalten worden sein. Die beiden Männer sollen hierbei gewaltsam versucht haben, in den Besitz des Schmucks der jungen Frau zu kommen. Mutmaßlich wurden das Duo durch das Einschreiten ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:29

    POL-OG: Schutterwald, L99 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Schutterwald, L99 (ots) - Gegen 07:40 Uhr ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der L99 zwischen Dundenheim und Höfen ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen von der Unfallörtlichkeit. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem silbernen Renault von Dundenheim in Richtung Höfen. Hierbei kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, welcher beim Vorbeifahren ihren linken Außenspiegel gestreift haben soll und ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:52

    POL-OG: Kehl - Ladendetektiv und Passanten stoppen mutmaßlichen Ladendieb

    Kehl (ots) - Ein Ladendetektiv konnte am Mittwochabend mit Hilfe von weiteren Passanten einen mutmaßlichen Ladendieb aufhalten. In einem Lebensmittelmarkt "Am Sundheimer Fort" kam es am Mittwoch gegen 19:30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl. Nach Angaben des Ladendetektivs, soll die verdächtige Person beobachtet worden sein, wie diese den Kassenbereich passierte ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren