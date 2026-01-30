Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Mülltonnen in Brand gesetzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am späten Dienstagabend in der Michael-Armbruster-Straße zwei grüne Mülltonnen in Brand gesetzt zu haben. Ein Zeuge konnte das Geschehen kurz vor 23:30 Uhr beobachten und verständigte die Polizei. Ferner gelang es dem Zeugen, die beiden brennenden Mülltonnen selbständig zu löschen, sodass nach derzeitigen Feststellungen nur geringer Sachschaden entstanden sein dürfte. Eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte den 30-Jährigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Er ist zurückliegend schon in ähnlicher Weise in Erscheinung getreten. Aufgrund dessen wurde beim Amtsgericht Offenburg zur Verhinderung weiterer Straftaten eine Aufrechterhaltung des Gewahrsams beantragt, mit dem Ziel, den 30-Jährigen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Offenburg nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz unterzubringen. Eine Richterin des Amtsgerichts Offenburg ordnete daraufhin den Gewahrsam an, woraufhin der psychisch auffällige Mann zur Vorbereitung einer forensischen Unterbringung vorübergehend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

