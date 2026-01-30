Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Gestürzter Mann aus Graben gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Biberach (ots)

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Polizeireviers Haslach haben am Donnerstagabend einen 73 Jahre alten Mann aus einem Graben in der Hauptstraße gegenüber einem Discounter gerettet. Der Gestürzte war kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihm plötzlich schwindlig geworden sei. Beim Absteigen vom Fahrrad habe er das Gleichgewicht verloren und sei dann in den Graben gefallen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und ihn anschließend zusammen mit der Rettungsdienstbesatzung mittels Tragehilfe aus seiner misslichen Lage befreit.

