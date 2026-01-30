PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Gestürzter Mann aus Graben gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Biberach - Gestürzter Mann aus Graben gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Biberach (ots)

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Polizeireviers Haslach haben am Donnerstagabend einen 73 Jahre alten Mann aus einem Graben in der Hauptstraße gegenüber einem Discounter gerettet. Der Gestürzte war kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihm plötzlich schwindlig geworden sei. Beim Absteigen vom Fahrrad habe er das Gleichgewicht verloren und sei dann in den Graben gefallen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und ihn anschließend zusammen mit der Rettungsdienstbesatzung mittels Tragehilfe aus seiner misslichen Lage befreit.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren