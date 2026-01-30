Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Falscher Alarm - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Ein auf einem Autodach liegengelassenes Smartphone hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22:20 Uhr informierte die Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes die Polizei über eine automatische Alarmauslösung eines Handys im Bereich der Tank- und Rastanlage Baden-Baden. Im Zuge einer umgehenden Überprüfung einer Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl stellte sich heraus, dass ein 28-jähriger Autofahrer sein Smartphone auf seinem Autodach vergessen hatte und damit losfuhr. Das mobile Endgerät muss während der Fahrt auf der Autobahn heruntergefallen sein, wodurch dann ein automatischer Notruf ausgelöst wurde. Das Handy konnte mittels einer Ortung im Grünstreifen aufgefunden werden.

/mk

