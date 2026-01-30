Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch innerorts auf der Lützowerstraße einen Unfall verursacht und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen.

Gegen 13:30 Uhr war ein 38-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Lützowerstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Militärstraße unterwegs. In Höhe der Parkplatzzufahrt einer dortigen Gaststätte kollidierte der Peugeot-Lenker mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll. Es soll sich möglicherweise um einen schwarzen SUV gehandelt haben, der sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben soll. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach aktuellem Stand auf etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden unter der Rufnummer: 07222 761-0 um Kontaktaufnahme beim Polizeirevier Rastatt gebeten.

