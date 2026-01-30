Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Gefährliches Fahrmanöver, Zeugen gesucht

Neuried, Altenheim (ots)

Am heutigen Freitagmorgen ist es auf der L75 zwischen Altenheim und Dundenheim zu einer gefährliche Verkehrssituation unter Beteiligung eines silbernen Opel mit französischer Zulassung und eines Radfahrers gekommen, zu dem die Beamten des Polizeipostens Neuried nun auf der Suche nach Zeugen sowie dem gefährdeten Fahrradfahrer sind. Der bislang unbekannte Opel-Lenker soll hierbei gegen 5:40 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und innerorts andere Verkehrsteilnehmer überholt haben. Im Bereich der Einmündung der Kehler Straße zum Ahornweg soll er zum Überholen eines Schulbusses ausgeschert sein. Eine Verkehrsinsel habe mutmaßlich das Einordnen auf die rechte Fahrbahn verzögert, weshalb ein entgegenkommender Fahrradfahrer nach rechts auf den dortigen Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Zeugen und insbesondere der gefährdete Radfahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 beim Polizeireviers Offenburg zu melden.

/sk

