Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zwei Trunkenheitsfahrten gestoppt

Baden-Baden (ots)

Für gleich zwei Autofahrer haben ihre Trunkenheitsfahrten am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag nun juristische Konsequenzen. Zunächst wurde ein 39 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 22:45 Uhr in der Sinzheimer Straße von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Der Mann saß mit knapp 1,2 Promille hinter dem Steuer seines Wagens und musste daher seinen Führerschein abgeben. Rund zweieinhalb Stunden später ereilte eine 24-jährige Autofahrerin das gleiche Schicksal. Sie fuhr auf der Europastraße der B500 mit einem vollständig unbeleuchteten Renault und geriet so in den Fokus der Polizeibeamten. Bei der Mittzwanzigerin ergab sich ein Atemalkoholtestwert von circa 1,3 Promille. Die beiden Lenker, welche nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet, wurden für eine Blutprobe in ein nahegelegenes Klinikum und zur Polizeidienststelle verbracht.

/mk

