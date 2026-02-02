Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Kupferdiebstahl auf Firmengelände

Kehl, Goldscheuer (ots)

Wie am Sonntagnachmittag festgestellt wurde, haben sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem umzäunten Firmengelände in der Industriestraße verschafft. Dort sollen sie insgesamt 30 Schläuche von einer Maschine abgetrennt und anschließend circa 180 Kilogramm Kupferkabel gestohlen haben. Die genaue Tatzeit lässt sich derzeit noch nicht näher bestimmen. Der Diebstahlschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 erbeten.

/mk

