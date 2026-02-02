PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Kupferdiebstahl auf Firmengelände

Kehl, Goldscheuer (ots)

Wie am Sonntagnachmittag festgestellt wurde, haben sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem umzäunten Firmengelände in der Industriestraße verschafft. Dort sollen sie insgesamt 30 Schläuche von einer Maschine abgetrennt und anschließend circa 180 Kilogramm Kupferkabel gestohlen haben. Die genaue Tatzeit lässt sich derzeit noch nicht näher bestimmen. Der Diebstahlschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 erbeten.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:14

    POL-OG: Offenburg - Widerstand nach räuberischem Diebstahl geleistet

    Offenburg (ots) - Einem Ermittlungsverfahren sieht ein 26-Jähriger entgegen, nachdem er am Samstag einen versuchten räuberischen Diebstahl mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte begangen haben soll. Der Mann soll kurz vor 17 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptsraße eine Flasche Hochprozentiges an sich genommen und im Anschluss versucht haben, ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:11

    POL-OG: Baden-Baden - Zwei Trunkenheitsfahrten gestoppt

    Baden-Baden (ots) - Für gleich zwei Autofahrer haben ihre Trunkenheitsfahrten am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag nun juristische Konsequenzen. Zunächst wurde ein 39 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 22:45 Uhr in der Sinzheimer Straße von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Der Mann saß mit knapp 1,2 Promille hinter dem Steuer seines Wagens und musste ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:58

    POL-OG: Rastatt - Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte

    Rastatt (ots) - Nach einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Murgstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang Unbekannter soll gegen 4:30 Uhr durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen sein und dabei Bargeld erbeutet haben. Ob vorhandene Videoaufnahmen die Ermittler voranbringen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren