POL-OG: Achern /L87 - Sperrung nach Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Achern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten kam es am Montagmorgen auf der Landesstraße L87 zwischen Kappelrodeck und Oberachern. Als eine Opel-Fahrerin gegen 10:20 Uhr auf der L87 in Richtung Achern einen vor ihr fahrenden Lkw mit Anhänger überholen wollte, soll der Lkw-Fahrer ebenfalls zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges angesetzt haben. Die Opel-Fahrerin kollidierte mit dem Lkw, kam ins Schleudern und landete im Graben neben der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde für die Aufräumarbeiten der Feuerwehr in beide Richtungen kurz gesperrt. Weil der Opel von einem Feldweg aus geborgen werden konnte, wurde die Fahrbahn gegen 11 Uhr wieder komplett freigegeben. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

