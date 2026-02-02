PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - Autofahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln statt mit Führerschein

Rheinau, Linx (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle wurde einem 26-Jährigen am späten Sonntagabend zum Verhängnis. Gegen 22:45 Uhr fiel den Beamten des Polizeireviers Kehl ein Mercedes auf, welcher auf der Tullastraße in Richtung Kehl unterwegs war und bei Anblick des Streifenwagens abrupt nach links in den Nussbaumweg abbog. Mit ausgeschaltetem Motor und Licht konnte das Fahrzeug in der Hofeinfahrt eines Gasthauses entdeckt und die drei Insassen kontrolliert werden. Ein Urintest beim führerscheinlosen Fahrer verlief positiv auf Betäubungsmittel. Außerdem wurde bei der Durchsuchung des Autos diverse verpackte Betäubungsmittel festgestellt, welche sichergestellt wurden. Überdies steht im Raum, dass der Mittzwanziger den Mercedes unbefugt in Gebrauch genommen hat. Er muss sich nun verschiedenen Strafanzeigen stellen. Auch gegen die beiden 24 und 26 Jahre alten Mitfahrer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

