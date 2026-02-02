Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Menden (ots)

Am Samstag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Freiherr-vom-Stein-Straße eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf, kletterten in die Räume und durchwühlten die Möbel. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei am Samstag nicht klären. Aus einem Gartenhäuschen Am Hahnenbusch wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ein Fahrrad gestohlen. Auch das Vorhängeschloss an der Laube ist verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0. (cris) Am Schwitter Weg hantierten Unbekannte in der Nacht auf Samstag an der Terrassentür eines Zweifamilienhauses, gelangten jedoch nicht ins Innere. Ebenso war man bereits in der Nacht auf Freitag in einer Praxis an der Unnaer Straße aktiv. Hier fehlt nun Bargeld, nachdem mehrere Türen aufgehebelt wurden. Die Kripo ermittelt nun wegen und erbittet unter 0237390990 Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell