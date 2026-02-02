PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsstreit und Einbruch

Hemer (ots)

Nach einer Auseinandersetzung um Verkehrsregeln soll ein 62-jähriger Mann eine 58-jährige zu Boden gestoßen haben. Am Samstag kurz nach 10 Uhr waren sich die beiden Verkehrsteilnehmer am Hadamareplatz begegnet. Der 62-jährige Autofahrer behinderte die 58-jährige Fahrerin beim Einparken, indem er seinen Wagen neben den Pkw der Fahrerin stellte. Die Frau beschwerte sich und machte ihn darauf aufmerksam, dass er verbotenerweise in der falschen Richtung gefahren sei. Später zeigte sie ihm das entsprechende Verkehrsschild. Auf dem Fußweg ins Geschäft wurde sie plötzlich von hinten angerempelt, so dass sie nach vorn fiel und sich das Handgelenkt verletzte. Ihr Gegner rief ihr eine Beleidigung zu und stieg wieder in sein Auto. Die Frau rief die Polizei. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, er habe die Frau "nur ganz leicht" angestoßen. Er bekam Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die Polizei verhörte Zeugen und bittet mögliche weitere Beobachter der Szene, sich zu melden unter Telefon 9099-0. Es geht außerdem eine Meldung an das Straßenverkehrsamt mit dem Hinweis zu überprüfen, ob der 62-jährige zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist.

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen wurde versucht, in eine Wohnung an der Mendener Straße einzubrechen. Die Polizei dokumentierte die Aufbruchspuren. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:06

    POL-MK: Diebstahl und Zeitungsbrand

    Halver (ots) - Am Sonntagmorgen brannten an einer Bushaltestelle an der Mittelstraße abgelegte Anzeigenzeitungen. Die Zeitungen waren dort zwischen 2 und 3 Uhr abgelegt worden. Als die Botin die Zeitungen gegen 6 Uhr abholen wollte, stellte sie fest, dass mehrere Pakete verbrannt waren. Am Mittwoch vergangener Woche wurde eine 66-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hatte ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:03

    POL-MK: Kaputte Autos und falsche Drohnen

    Werdohl (ots) - Ein Werdohler wollte über einen Online-Anzeigenmarkt eine Drohne erwerben. Doch vermutlich ist er an einen Betrüger geraten. Er bezahlte vorab; der Verkäufer wollte das Paket gleich am Folgetag abschicken. Doch kurz nach der Überweisung erreichte den Käufer eine Warnmeldung des Online-Portals vor einem "verdächtigen Verkäufer-Konto". Auch zehn Tage später war immer noch keine Drohne angekommen, so ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:03

    POL-MK: Randale, Betrug und mehr

    Altena (ots) - Am Sonntag zwischen 19 und 21.30 Uhr wurden an einem an der Rahmedestraße, in der Nähe der Wacholderbrücke, parkenden weißen Audi beide Kennzeichen entwendet. Der oder die Täter beschädigte dabei auch die Halterungen. Ein 31-jähriger Mann hat am Samstagmorgen auf bzw. an der Bahnhofstraße randaliert. Kurz vor 8 Uhr lief er gestikulierend über die Bundesstraße. Der Fahrer eines Monteurfahrzeugs verlangsamte die Fahrt. Nach seinen Angaben machte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren