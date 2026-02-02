Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsstreit und Einbruch

Hemer (ots)

Nach einer Auseinandersetzung um Verkehrsregeln soll ein 62-jähriger Mann eine 58-jährige zu Boden gestoßen haben. Am Samstag kurz nach 10 Uhr waren sich die beiden Verkehrsteilnehmer am Hadamareplatz begegnet. Der 62-jährige Autofahrer behinderte die 58-jährige Fahrerin beim Einparken, indem er seinen Wagen neben den Pkw der Fahrerin stellte. Die Frau beschwerte sich und machte ihn darauf aufmerksam, dass er verbotenerweise in der falschen Richtung gefahren sei. Später zeigte sie ihm das entsprechende Verkehrsschild. Auf dem Fußweg ins Geschäft wurde sie plötzlich von hinten angerempelt, so dass sie nach vorn fiel und sich das Handgelenkt verletzte. Ihr Gegner rief ihr eine Beleidigung zu und stieg wieder in sein Auto. Die Frau rief die Polizei. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, er habe die Frau "nur ganz leicht" angestoßen. Er bekam Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die Polizei verhörte Zeugen und bittet mögliche weitere Beobachter der Szene, sich zu melden unter Telefon 9099-0. Es geht außerdem eine Meldung an das Straßenverkehrsamt mit dem Hinweis zu überprüfen, ob der 62-jährige zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist.

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen wurde versucht, in eine Wohnung an der Mendener Straße einzubrechen. Die Polizei dokumentierte die Aufbruchspuren. (cris)

