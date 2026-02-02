Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl und Zeitungsbrand

Halver (ots)

Am Sonntagmorgen brannten an einer Bushaltestelle an der Mittelstraße abgelegte Anzeigenzeitungen. Die Zeitungen waren dort zwischen 2 und 3 Uhr abgelegt worden. Als die Botin die Zeitungen gegen 6 Uhr abholen wollte, stellte sie fest, dass mehrere Pakete verbrannt waren.

Am Mittwoch vergangener Woche wurde eine 66-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hatte kurz nach 13 Uhr eine höhere Bargeldsumme abgehoben und war zu Fuß zu dem Markt gegangen. Dort habe sie, wie sich am Freitag der Polizei berichtete, ihre Geldbörse noch kurz aus der Umhängetasche genommen. Während des Einkaufs bemerkte sie, dass ihre Tasche offenstand und das Portemonnaie weg war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell