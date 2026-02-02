PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl und Zeitungsbrand

Halver (ots)

Am Sonntagmorgen brannten an einer Bushaltestelle an der Mittelstraße abgelegte Anzeigenzeitungen. Die Zeitungen waren dort zwischen 2 und 3 Uhr abgelegt worden. Als die Botin die Zeitungen gegen 6 Uhr abholen wollte, stellte sie fest, dass mehrere Pakete verbrannt waren.

Am Mittwoch vergangener Woche wurde eine 66-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hatte kurz nach 13 Uhr eine höhere Bargeldsumme abgehoben und war zu Fuß zu dem Markt gegangen. Dort habe sie, wie sich am Freitag der Polizei berichtete, ihre Geldbörse noch kurz aus der Umhängetasche genommen. Während des Einkaufs bemerkte sie, dass ihre Tasche offenstand und das Portemonnaie weg war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:03

    POL-MK: Kaputte Autos und falsche Drohnen

    Werdohl (ots) - Ein Werdohler wollte über einen Online-Anzeigenmarkt eine Drohne erwerben. Doch vermutlich ist er an einen Betrüger geraten. Er bezahlte vorab; der Verkäufer wollte das Paket gleich am Folgetag abschicken. Doch kurz nach der Überweisung erreichte den Käufer eine Warnmeldung des Online-Portals vor einem "verdächtigen Verkäufer-Konto". Auch zehn Tage später war immer noch keine Drohne angekommen, so ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:03

    POL-MK: Randale, Betrug und mehr

    Altena (ots) - Am Sonntag zwischen 19 und 21.30 Uhr wurden an einem an der Rahmedestraße, in der Nähe der Wacholderbrücke, parkenden weißen Audi beide Kennzeichen entwendet. Der oder die Täter beschädigte dabei auch die Halterungen. Ein 31-jähriger Mann hat am Samstagmorgen auf bzw. an der Bahnhofstraße randaliert. Kurz vor 8 Uhr lief er gestikulierend über die Bundesstraße. Der Fahrer eines Monteurfahrzeugs verlangsamte die Fahrt. Nach seinen Angaben machte der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:56

    POL-MK: Mit Cuttermesser gedroht - Krypobetrug

    Lüdenscheid (ots) - Ein 39-jähriger Lüdenscheider wurde Freitagabend am Rathausplatz in Gewahrsam genommen. Er zerschnitt Werbeplanen an einer Discothek und bedrohte den Sicherheitsdienst mit einem Cuttermesser - die Polizei kam hinzu und nahm den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Nun wird gegen ihn wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. Ein 53-Jähriger zeigte am Wochenende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren