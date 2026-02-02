Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Cuttermesser gedroht - Krypobetrug

Lüdenscheid (ots)

Ein 39-jähriger Lüdenscheider wurde Freitagabend am Rathausplatz in Gewahrsam genommen. Er zerschnitt Werbeplanen an einer Discothek und bedrohte den Sicherheitsdienst mit einem Cuttermesser - die Polizei kam hinzu und nahm den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Nun wird gegen ihn wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

Ein 53-Jähriger zeigte am Wochenende einen Betrug an, er verlor Geld in fünfstelliger Höhe. Per WhatsApp schrieb ihn zunächst eine unbekannte Nummer mit einem Download-Link an, er solle eine App herunterladen und in Kryptowährungen investieren. Die unbekannten Täter gelangten durch das Einwirken auf den Geschädigten so an die Daten des Lüdenscheiders und es kam zu mehreren Abbuchungen von dessen Kreditkarte. Die Kripo ermittelt in der Angelegenheit und warnt davor, Unbekannten Zugriff auf Kontodaten zu gestatten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell