PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Cuttermesser gedroht - Krypobetrug

Lüdenscheid (ots)

Ein 39-jähriger Lüdenscheider wurde Freitagabend am Rathausplatz in Gewahrsam genommen. Er zerschnitt Werbeplanen an einer Discothek und bedrohte den Sicherheitsdienst mit einem Cuttermesser - die Polizei kam hinzu und nahm den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Nun wird gegen ihn wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

Ein 53-Jähriger zeigte am Wochenende einen Betrug an, er verlor Geld in fünfstelliger Höhe. Per WhatsApp schrieb ihn zunächst eine unbekannte Nummer mit einem Download-Link an, er solle eine App herunterladen und in Kryptowährungen investieren. Die unbekannten Täter gelangten durch das Einwirken auf den Geschädigten so an die Daten des Lüdenscheiders und es kam zu mehreren Abbuchungen von dessen Kreditkarte. Die Kripo ermittelt in der Angelegenheit und warnt davor, Unbekannten Zugriff auf Kontodaten zu gestatten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:36

    POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge

    Kierspe (ots) - Von Freitag auf Samstag wurden zwei Autos am Hammerkamp und am Timmerberg geplündert. Unbekannte öffneten die Fahrzeuge teils gewaltsam und gelangten so an persönliche Gegenstände. An der Kölner Straße wurde zudem eine Tasche samt Dokumenten am Samstagmittag entwendet, das Fahrzeug war nicht verschlossen. Am Sonntagabend wurde zudem ein Fahrzeug an der Schützenstraße in Meinerzhagen durchwühlt, es war ebenso unverschlossen. Die Polizei bittet nun ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:33

    POL-MK: Falscher Pflegedienst

    Balve (ots) - Eine 76-Jährige wurde am Freitag gegen 14 Uhr um eine dreistellige Geldsumme gebracht. Eine vermeintliche Pflegedienstmitarbeiterin hatte an ihrer Tür geschellt und um Einlass gebeten, danach habe sie sich in der Wohnung umgeschaut und sei wieder verschwunden. Danach bemerkte die Balverin, dass ihre Geldbörse aus dem Schlafzimmer fehlt. Die Polizei ermittelt nun in der Angelegenheit und rät zur Skepsis bei spontanen Besuchen an der Haustür - Im Zweifel: ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 06:31

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Lüdenscheid/ Menden/ Hemer (ots) - 1. Messstelle Lüdenscheid, Bräuckenstraße, Zeit 31.01.2026, 8:05 bis 10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 496, Verwarngeldbereich 12, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 68 stattz 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Lkw, Zulassungsbehörde HA. 2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch, Zeit 31.01.2026, 10:05 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren