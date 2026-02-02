Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kaputte Autos und falsche Drohnen

Werdohl (ots)

Ein Werdohler wollte über einen Online-Anzeigenmarkt eine Drohne erwerben. Doch vermutlich ist er an einen Betrüger geraten. Er bezahlte vorab; der Verkäufer wollte das Paket gleich am Folgetag abschicken. Doch kurz nach der Überweisung erreichte den Käufer eine Warnmeldung des Online-Portals vor einem "verdächtigen Verkäufer-Konto". Auch zehn Tage später war immer noch keine Drohne angekommen, so dass der Werdohler Anzeige bei der Polizei erstattete. Er hatte zur Bezahlung die Freunde- und Familien-Funktion von PayPal genutzt. Genau davor warnt die Polizei immer wieder. Natürlich haben die Betrüger Interesse daran, die Finanzflüsse zu verschleiern und zu beschleunigen. Bevor die Opfer bemerken, dass sie betrogen wurden, haben die Betrüger das Geld längst von den illegal eröffneten Konten abgehoben. Und weil bei der "Familie und Freunde"-Bezahlung auch kein Schutzmechanismus greift, bleiben die Opfer in der Regel auf ihrem Schaden sitzen. Deshalb sollten die besagte Funktion auch tatsächlich nur für Freunde und Familie genutzt werden. Noch besser ist es jedoch, die Bezahlung über die Handelsplattform selbst abzuwickeln. Dabei sollte man jedoch nicht irgendwelchen per Mail oder Messenger übersandten Links oder QR-Codes folgen. Die führen nicht auf die echten Portalseiten. Wer sich auf den angezeigten Fake-Seiten einloggt, der liefert den Tätern seine Zugangsdaten. (cris)

Von Samstag auf Sonntag wurde an der Wilhelmstraße ein Scheibenwischer an einem Pkw abgebrochen. Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde am Erlhager Weg eine Autotür zerkratzt. An der Tumpe fiel am Samstagmittag zudem auf, dass Unbekannte mit einem Schraubendreher an einem Lkw hantiert haben. Offenbar haben sie das Fahrerfenster geöffnet und sich an den Armaturen versucht, nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zu den Taten werden unter 0239290990 entgegengenommen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell