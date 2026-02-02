PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kaputte Autos und falsche Drohnen

Werdohl (ots)

Ein Werdohler wollte über einen Online-Anzeigenmarkt eine Drohne erwerben. Doch vermutlich ist er an einen Betrüger geraten. Er bezahlte vorab; der Verkäufer wollte das Paket gleich am Folgetag abschicken. Doch kurz nach der Überweisung erreichte den Käufer eine Warnmeldung des Online-Portals vor einem "verdächtigen Verkäufer-Konto". Auch zehn Tage später war immer noch keine Drohne angekommen, so dass der Werdohler Anzeige bei der Polizei erstattete. Er hatte zur Bezahlung die Freunde- und Familien-Funktion von PayPal genutzt. Genau davor warnt die Polizei immer wieder. Natürlich haben die Betrüger Interesse daran, die Finanzflüsse zu verschleiern und zu beschleunigen. Bevor die Opfer bemerken, dass sie betrogen wurden, haben die Betrüger das Geld längst von den illegal eröffneten Konten abgehoben. Und weil bei der "Familie und Freunde"-Bezahlung auch kein Schutzmechanismus greift, bleiben die Opfer in der Regel auf ihrem Schaden sitzen. Deshalb sollten die besagte Funktion auch tatsächlich nur für Freunde und Familie genutzt werden. Noch besser ist es jedoch, die Bezahlung über die Handelsplattform selbst abzuwickeln. Dabei sollte man jedoch nicht irgendwelchen per Mail oder Messenger übersandten Links oder QR-Codes folgen. Die führen nicht auf die echten Portalseiten. Wer sich auf den angezeigten Fake-Seiten einloggt, der liefert den Tätern seine Zugangsdaten. (cris)

Von Samstag auf Sonntag wurde an der Wilhelmstraße ein Scheibenwischer an einem Pkw abgebrochen. Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde am Erlhager Weg eine Autotür zerkratzt. An der Tumpe fiel am Samstagmittag zudem auf, dass Unbekannte mit einem Schraubendreher an einem Lkw hantiert haben. Offenbar haben sie das Fahrerfenster geöffnet und sich an den Armaturen versucht, nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zu den Taten werden unter 0239290990 entgegengenommen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:03

    POL-MK: Randale, Betrug und mehr

    Altena (ots) - Am Sonntag zwischen 19 und 21.30 Uhr wurden an einem an der Rahmedestraße, in der Nähe der Wacholderbrücke, parkenden weißen Audi beide Kennzeichen entwendet. Der oder die Täter beschädigte dabei auch die Halterungen. Ein 31-jähriger Mann hat am Samstagmorgen auf bzw. an der Bahnhofstraße randaliert. Kurz vor 8 Uhr lief er gestikulierend über die Bundesstraße. Der Fahrer eines Monteurfahrzeugs verlangsamte die Fahrt. Nach seinen Angaben machte der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:56

    POL-MK: Mit Cuttermesser gedroht - Krypobetrug

    Lüdenscheid (ots) - Ein 39-jähriger Lüdenscheider wurde Freitagabend am Rathausplatz in Gewahrsam genommen. Er zerschnitt Werbeplanen an einer Discothek und bedrohte den Sicherheitsdienst mit einem Cuttermesser - die Polizei kam hinzu und nahm den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Nun wird gegen ihn wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. Ein 53-Jähriger zeigte am Wochenende ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:36

    POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge

    Kierspe (ots) - Von Freitag auf Samstag wurden zwei Autos am Hammerkamp und am Timmerberg geplündert. Unbekannte öffneten die Fahrzeuge teils gewaltsam und gelangten so an persönliche Gegenstände. An der Kölner Straße wurde zudem eine Tasche samt Dokumenten am Samstagmittag entwendet, das Fahrzeug war nicht verschlossen. Am Sonntagabend wurde zudem ein Fahrzeug an der Schützenstraße in Meinerzhagen durchwühlt, es war ebenso unverschlossen. Die Polizei bittet nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren