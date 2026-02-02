POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge

Balve (ots) - Eine 76-Jährige wurde am Freitag gegen 14 Uhr um eine dreistellige Geldsumme gebracht. Eine vermeintliche Pflegedienstmitarbeiterin hatte an ihrer Tür geschellt und um Einlass gebeten, danach habe sie sich in der Wohnung umgeschaut und sei wieder verschwunden. Danach bemerkte die Balverin, dass ihre Geldbörse aus dem Schlafzimmer fehlt. Die Polizei ermittelt nun in der Angelegenheit und rät zur Skepsis bei spontanen Besuchen an der Haustür - Im Zweifel: ...

