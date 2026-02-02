Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge
Kierspe (ots)
Von Freitag auf Samstag wurden zwei Autos am Hammerkamp und am Timmerberg geplündert. Unbekannte öffneten die Fahrzeuge teils gewaltsam und gelangten so an persönliche Gegenstände. An der Kölner Straße wurde zudem eine Tasche samt Dokumenten am Samstagmittag entwendet, das Fahrzeug war nicht verschlossen. Am Sonntagabend wurde zudem ein Fahrzeug an der Schützenstraße in Meinerzhagen durchwühlt, es war ebenso unverschlossen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise und rät davon ab, Wertsachen im vermeintlich sicheren Auto zu verwahren. (lubo)
