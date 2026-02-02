Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Lüdenscheid/ Menden/ Hemer (ots)
1. Messstelle Lüdenscheid, Bräuckenstraße, Zeit 31.01.2026, 8:05 bis 10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 496, Verwarngeldbereich 12, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 68 stattz 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Lkw, Zulassungsbehörde HA.
2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch, Zeit 31.01.2026, 10:05 bis 11:20 Uh, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 144 Verwarngeldbereich 24, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde UN.
3. Messstelle Lüdenscheid, Lennestraße, Zeit 31.01.2026, 11:40 bis 14:35 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 1255, Verwarngeldbereich 27, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7, Anzahl der Fahrverbote 2, Höchster Messwert 94 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde NE.
4. Messstelle Menden-Lendringsen, Mendener Straße, Zeit 31.01.2026, 8:10 bis 10:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 756, Verwarngeldbereich 32, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 75 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
5. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße, Zeit 31.01.2026, 11 bis 12:15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 382, Verwarngeldbereich 9, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 64 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde WI.
