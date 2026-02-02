PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid/ Menden/ Hemer (ots)

1. Messstelle Lüdenscheid, Bräuckenstraße, Zeit 31.01.2026, 8:05 bis 10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 496, Verwarngeldbereich 12, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 68 stattz 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Lkw, Zulassungsbehörde HA.

2. Messstelle	Lüdenscheid, Honseler Bruch,
Zeit				31.01.2026, 10:05 bis 11:20 Uh,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		144
Verwarngeldbereich 		24,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	UN.
3. Messstelle	Lüdenscheid, Lennestraße,
Zeit				31.01.2026, 11:40 bis 14:35 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		1255,
Verwarngeldbereich 		27,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	7,
Anzahl der Fahrverbote		2,
Höchster Messwert		94 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	NE.
4. Messstelle	Menden-Lendringsen, Mendener Straße,
Zeit				31.01.2026, 8:10 bis 10:45 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		756,
Verwarngeldbereich 		32,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		75 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
5. Messstelle	Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße,
Zeit				31.01.2026, 11 bis 12:15 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		382,
Verwarngeldbereich 		9,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		64 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	WI.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

