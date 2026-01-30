Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gestohlener Landrover entdeckt

Kierspe (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend einen gestohlenen grauen Landrover Discovery Sport sichergestellt. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug kurz nach 22.30 Uhr am Rand der Kölner Straße auf. Bevor die Beamten das Gummersbacher Kennzeichen überprüfen konnten und feststellten, dass es gestohlen war, verschwand der Fahrer mit dem Wagen. Im Rahmen der folgenden Fahndung entdeckte die Polizei das abgestellte Fahrzeug eine halbe Stunde später in der Straße Humecke. Im Inneren fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut.

Nicht nur das Kennzeichen, sondern auch der graue Landrover war als gestohlen gemeldet. Der Täter hatte den Landrover am 28. Dezember in Meinerzhagen entwendet. Einen Tag später folgte der Kennzeichen-Diebstahl in Marienheide. Vermutlich war der Täter in den zurückliegenden Wochen mit dem Fahrzeug samt Gummersbacher Kennzeichen in Kierspe unterwegs. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu dem Fahrer machen kann und wo der graue Landrover Discovery Sport mit Gummersbacher Kennzeichen seitdem noch beobachtet wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell