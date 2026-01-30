PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gestohlener Landrover entdeckt

Kierspe (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend einen gestohlenen grauen Landrover Discovery Sport sichergestellt. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug kurz nach 22.30 Uhr am Rand der Kölner Straße auf. Bevor die Beamten das Gummersbacher Kennzeichen überprüfen konnten und feststellten, dass es gestohlen war, verschwand der Fahrer mit dem Wagen. Im Rahmen der folgenden Fahndung entdeckte die Polizei das abgestellte Fahrzeug eine halbe Stunde später in der Straße Humecke. Im Inneren fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut.

Nicht nur das Kennzeichen, sondern auch der graue Landrover war als gestohlen gemeldet. Der Täter hatte den Landrover am 28. Dezember in Meinerzhagen entwendet. Einen Tag später folgte der Kennzeichen-Diebstahl in Marienheide. Vermutlich war der Täter in den zurückliegenden Wochen mit dem Fahrzeug samt Gummersbacher Kennzeichen in Kierspe unterwegs. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu dem Fahrer machen kann und wo der graue Landrover Discovery Sport mit Gummersbacher Kennzeichen seitdem noch beobachtet wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:23

    POL-MK: Einbruch in Kegelbahn

    Plettenberg (ots) - Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in die Kegelbahn einer Gaststätte an der Ebbetalstraße eingebrochen. Sie hebelten auch im Inneren des Gebäudes diverse Türen auf. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:15

    POL-MK: Kabel zur Windkraftanlage gestohlen

    Schalksmühle (ots) - Unbekannte haben im Laufe der Woche die Leitung eines Windkraftrades an der Werbecke abgetrennt und samt Schacht gestohlen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:14

    POL-MK: Prügel für Ladendetektiv - Schaukasten eingeschlagen

    Lüdenscheid (ots) - Ein 29-jähriger Mann hat am Donnerstag in einem Geschäft im Sterncenter einem Ladendetektiv Faustschläge verpasst. Der Mitarbeiter entdeckte den Mann, der eigentlich nach einem Ladendiebstahl ein Hausverbot im Sterncenter hat, gegen 12 Uhr in dem Geschäft. Als er den 29-Jährigen ansprach, holte der zum Faustschlag ins Gesicht aus. Es folgten weitere Schläge, bevor der Sicherheitsdienst dazu kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren