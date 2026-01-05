Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Insasse verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall - Untersuchungshaftbefehl gegen Fahrer erlassen

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zu der Pressemitteilung vom 01.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6188519

Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 01.01.2026 verstarb der 26-jährige Insasse, welcher bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert wurde, am 02.01.2025 im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der 21-jährige Fahrer wurde am 03.01.2025 aus dem Krankenhaus entlassen und anschließend durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Er wurde am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Nach ersten Einschätzungen entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) ein Gutachter beauftragt. Das Ergebnis der gutachterlichen Unfallrekonstruktion wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Leichnam des 26-Jährigen soll zeitnah obduziert werden. Über das Ergebnis wird nachberichtet.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell