Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügel für Ladendetektiv - Schaukasten eingeschlagen

Lüdenscheid (ots)

Ein 29-jähriger Mann hat am Donnerstag in einem Geschäft im Sterncenter einem Ladendetektiv Faustschläge verpasst. Der Mitarbeiter entdeckte den Mann, der eigentlich nach einem Ladendiebstahl ein Hausverbot im Sterncenter hat, gegen 12 Uhr in dem Geschäft. Als er den 29-Jährigen ansprach, holte der zum Faustschlag ins Gesicht aus. Es folgten weitere Schläge, bevor der Sicherheitsdienst dazu kam und den Angreifer am Boden festhalten konnte. Der unter Drogen stehende Mann bestritt gegenüber der Polizei, irgendetwas getan zu haben. Die Polizei nahm ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der Ladendetektiv erlitt diverse leichte Verletzungen.

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Ecke Bahnhofstraße/ Mathildenstraße ein Schaukasten eingeschlagen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

