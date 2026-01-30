Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kabeldiebstahl
Halver (ots)
In Carthausen wurden eine Garagentür aufgehebelt und Kabel gestohlen. Der Ein-bruch muss erfolgt sein zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 11.45 Uhr. (cris)
