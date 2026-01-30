PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebstahl

Halver (ots)

In Carthausen wurden eine Garagentür aufgehebelt und Kabel gestohlen. Der Ein-bruch muss erfolgt sein zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 11.45 Uhr. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
