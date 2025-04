POL-PDNR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Linz am Rhein (ots) - Zwischen dem 27.03.2025 und dem 29.03.2025 wurde in Linz, Am Buttermarkt Ecke Klosterstraße, ein Haus beschädigt. Aufgrund der Höhe des Schadens an der Fassade wird angenommen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder anderes höheres Fahrzeug handeln dürfte, welches die Fassade des Hauses beim Abbiegen beschädigte. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt ...

