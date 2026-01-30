Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn/ Balve (ots)
1. Messstelle Iserlohn-Leckingsen, Schirrnberstraße, Zeit 29.01.2026, 12:30 bis 14:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 250, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 74 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HX.
2. Messstelle Balve-Volkringhausen, Mendener Straße, Zeit 29.01.2026, 15:30 bis 17:40 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 600, Verwarngeldbereich 29, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 64 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HA, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell