Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Balve (ots)

1. Messstelle Iserlohn-Leckingsen, Schirrnberstraße, Zeit 29.01.2026, 12:30 bis 14:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 250, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 74 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HX.

2. Messstelle Balve-Volkringhausen, Mendener Straße, Zeit 29.01.2026, 15:30 bis 17:40 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 600, Verwarngeldbereich 29, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 64 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HA, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

