PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw in der Mitte durchgebrochen

POL-MK: Lkw in der Mitte durchgebrochen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Lüdenscheid (ots)

Ein in der Mitte durchgebrochener Lkw gehört nicht mehr auf die Straße. Die Polizei musste in der vergangenen Woche dennoch ein solches Fahrzeuggespann aus dem Verkehr ziehen.

Andere Länder, andere Sitten: Aber auch in der Republik Kosovo gilt, dass ein Lkw, der in der Mitte durchgebrochen ist, nicht auf die Straße gehört. Der Verkehrsdienst zog am Römerweg ein Fahrzeuggespann aus dem Verkehr, nachdem ein technischer Gutachter 60 Mängel auflistete.

Der Hauptrahmen des Zugfahrzeuges war durchgebrochen und laienhaft zusammengeschweißt worden, mehrere Querträger waren durchgerostet, die Feststellbremse (Handbremse) defekt, die Beleuchtung größtenteils ohne Funktion und der Motor verlor so viel Öl, dass unter dem Fahrzeug Öltropfen auf der Fahrbahn zu sehen waren. Es wurde eine zusätzliche Luftfederung verbaut, die mit Armierungseisen aus dem Baugewerbe am Hauptrahmen verschweißt wurde. Bei dem Anhänger konnten auf zwei der vier Bremsen keine Bremsbeläge mehr festgestellt werden. Die Betriebs- und Feststellbremse war ohne Funktion, das Abreißseil gar nicht befestigt. Auch die Beleuchtung des Anhängers funktionierte größtenteils nicht mehr.

Zugfahrzeug und Anhänger wurden stillgelegt, die Kennzeichen und die Fahrzeugscheine sichergestellt. Der Fahrer musste vor Ort ein Bußgeld leisten und für die Kosten des Gutachtens aufkommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:37

    POL-MK: Taschendiebe

    Lüdenscheid (ots) - Am Mittwoch waren möglicherweise Taschendiebe in Lüdenscheid unterwegs. Eine 44-Jährige Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Sie hatte gegen 12.30 Uhr Geld bei der Bank abgehoben und kaufte eine Kleinigkeit in einem Discounter an der Heedfelder Straße ein. Sie packte ihre Waren ein und fuhr nach Hause. Dort suchte sie vergeblich nach der Geldbörse. Eine 62-jährige Lüdenscheiderin wurde zwischen 17 und 19.15 Uhr vermutlich im Sterncenter ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:25

    POL-MK: Beim "Bewerbungsgespräch" in die Falle getappt und Bankkonten eröffnet

    Iserlohn (ots) - Eine Iserlohnerin sollte als Produkttesterin Bankkonten eröffnen. Schon beim "Bewerbungsgespräch" tappte sie in die Falle. Betrüger suchen in einschlägigen Job-Portalen nach arglosen Opfern. Immer wieder bieten dubiose Firmen angebliche Jobs als "Produkttester" an: Sie versprechen einfach zu erledigende Aufgaben sozusagen vom heimischen Sofa oder ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:16

    POL-MK: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Wohnhaus festgenommen

    Meinerzhagen (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch hat die Polizei am Freitag in Lüdenscheid drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen einen 20-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Freitag kurz nach 18 Uhr in der Straße Schlund drei Unbekannte an einem Nachbarhaus. Sie stiegen, vollgepackt Taschen, in ein dunkles Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen und brausten mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren