POL-MK: Lkw in der Mitte durchgebrochen

Lüdenscheid (ots)

Ein in der Mitte durchgebrochener Lkw gehört nicht mehr auf die Straße. Die Polizei musste in der vergangenen Woche dennoch ein solches Fahrzeuggespann aus dem Verkehr ziehen.

Andere Länder, andere Sitten: Aber auch in der Republik Kosovo gilt, dass ein Lkw, der in der Mitte durchgebrochen ist, nicht auf die Straße gehört. Der Verkehrsdienst zog am Römerweg ein Fahrzeuggespann aus dem Verkehr, nachdem ein technischer Gutachter 60 Mängel auflistete.

Der Hauptrahmen des Zugfahrzeuges war durchgebrochen und laienhaft zusammengeschweißt worden, mehrere Querträger waren durchgerostet, die Feststellbremse (Handbremse) defekt, die Beleuchtung größtenteils ohne Funktion und der Motor verlor so viel Öl, dass unter dem Fahrzeug Öltropfen auf der Fahrbahn zu sehen waren. Es wurde eine zusätzliche Luftfederung verbaut, die mit Armierungseisen aus dem Baugewerbe am Hauptrahmen verschweißt wurde. Bei dem Anhänger konnten auf zwei der vier Bremsen keine Bremsbeläge mehr festgestellt werden. Die Betriebs- und Feststellbremse war ohne Funktion, das Abreißseil gar nicht befestigt. Auch die Beleuchtung des Anhängers funktionierte größtenteils nicht mehr.

Zugfahrzeug und Anhänger wurden stillgelegt, die Kennzeichen und die Fahrzeugscheine sichergestellt. Der Fahrer musste vor Ort ein Bußgeld leisten und für die Kosten des Gutachtens aufkommen.

