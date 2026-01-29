PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Wohnhaus festgenommen

Meinerzhagen (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch hat die Polizei am Freitag in Lüdenscheid drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen einen 20-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Freitag kurz nach 18 Uhr in der Straße Schlund drei Unbekannte an einem Nachbarhaus. Sie stiegen, vollgepackt Taschen, in ein dunkles Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen und brausten mit quietschenden Reifen davon. Sie informierte die Polizei, die Fahndungsmaßnahmen einleitete. Etwa einen Kilometer hinter dem Kreisverkehr an der Herscheider Landstraße entdeckte eine Streife das beschriebene Fahrzeug. Als die Insassen die Polizei bemerkten, stoppten sie und flüchteten zu Fuß in Richtung Autobahn. Die Polizeibeamten konnten die drei flüchtenden Männer einholen, überwältigen und fixieren. Sie wurden vorläufig festgenommen. In ihrem Pkw fanden die Beamten Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut aus der Doppelhaushälfte in Schlund. Die Polizei sicherte Spuren in und an dem Wohnhaus. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Die drei Serben im Alter von 35, 32 und 20 Jahren wurden dem Haftrichter vorgeführt. Zwei von ihnen habe eine deutsche Meldeadresse. Der 20-Jährige ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland, weshalb der Haftrichter für ihn eine Untersuchungshaft anordnete. Die beiden anderen Männer wurden wieder freigelassen. (cris)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch an der Oststraße die Tür eines Food Trucks aufgehebelt und Handys und Bargeld gestohlen. An der Ecke Hochstraße/ Kampfstraße wurde zwischen Montag- und Mittwochnachmittag ein Baustellencontainer aufgebrochen. Nach der ersten Prüfung scheint der Täter jedoch nichts gestohlen zu haben. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

