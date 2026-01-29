Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zum neuen Blaulichtkino

MK / Iserlohn (ots)

Am 4. Februar startet die Neuauflage des Blaulichtkinos im Iserlohner Filmpalast. Die Polizei sensibilisiert mit humorvollen Filmclips und Expertengesprächen vor den Spielfilmen zu polizeilichen Themen. So geht es am Mittwoch um das richtige Verhalten bei Wildunfällen - dabei wird ein Jäger für ein Interview vor Ort sein und Einblicke aus der Praxis geben. Um 14 Uhr ist Programmstart, ab 13 Uhr gibt es bereits Kaffee und Kuchen. Zusätzlich wird Landrat Ralf Schwarzkopf zum Auftakt im neuen Jahr als Schirmherr dabei sein. Medienvertreter werden bei Interesse an einer Teilnahme gebeten, sich im Vorfeld an die hiesige Pressestelle zu wenden. Der reguläre Zutritt zum Kino läuft über den Filmpalast Iserlohn.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell