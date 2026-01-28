PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Schalksmühle/ Lüdenscheid/ Meinerzhagen/ Halver (ots)

1. Messstelle Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße, Zeit 28.01.2026, 7:36 bis 9:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 415, Verwarngeldbereich 7, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 64 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde ME, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.

2. Messstelle Schalksmühle, Klagebach,

Zeit				28.01.2026, 9:59 bis 11:24 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		221,
Verwarngeldbereich 		12,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		76 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK.

3. Messstelle Lüdenscheid, Fontanestraße, Zeit 28.01.2026, 11:46 bis 12:55 Uhr, Art der Messung: Radar , Gemessene Fahrzeuge 56, Verwarngeldbereich 7, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle	Meinerzhagen, L707,
Zeit				28.01.2026, 7:45 Uhr bis 12:15 Uhr,
Art der Messung:		ESO,
Gemessene Fahrzeuge		300,
Verwarngeldbereich 		12,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	6,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		91 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK,
Bemerkungen		Netzwerk Geschwindigkeit.

5. Messstelle Halver, Frankfurter Straße L 528, Zeit 28.01.2026, 8:09 bis 13:30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 1035, Verwarngeldbereich 58, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 73 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde GM.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:14

    POL-MK: Einbruch in Firma

    Plettenberg (ots) - Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Firma Am Wasserwerk eingebrochen. Sie durchwühlten Büro- und Produktionsräume und stahlen nach jetzigem Kenntnisstand lediglich eine Geldkassette mit Inhalt. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 11:12

    POL-MK: Spendengüter gestohlen

    Meinerzhagen (ots) - Unbekannte haben sich am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag an einem mit Spendengütern beladenen, auf einem Hinterhof an der Volmestraße stehenden Lkw bedient. Es fehlten mehrere Kartons mit Kleidung. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren