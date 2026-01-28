Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Schalksmühle/ Lüdenscheid/ Meinerzhagen/ Halver (ots)

1. Messstelle Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße, Zeit 28.01.2026, 7:36 bis 9:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 415, Verwarngeldbereich 7, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 64 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde ME, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.

2. Messstelle Schalksmühle, Klagebach,

Zeit 28.01.2026, 9:59 bis 11:24 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 221, Verwarngeldbereich 12, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 76 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle Lüdenscheid, Fontanestraße, Zeit 28.01.2026, 11:46 bis 12:55 Uhr, Art der Messung: Radar , Gemessene Fahrzeuge 56, Verwarngeldbereich 7, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle Meinerzhagen, L707, Zeit 28.01.2026, 7:45 Uhr bis 12:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 300, Verwarngeldbereich 12, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 91 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.

5. Messstelle Halver, Frankfurter Straße L 528, Zeit 28.01.2026, 8:09 bis 13:30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 1035, Verwarngeldbereich 58, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 73 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde GM.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell