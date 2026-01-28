Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Firma
Plettenberg (ots)
Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Firma Am Wasserwerk eingebrochen. Sie durchwühlten Büro- und Produktionsräume und stahlen nach jetzigem Kenntnisstand lediglich eine Geldkassette mit Inhalt. (cris)
