POL-MK: Mann setzt sich in Pizza-Taxi - Polizei holt ihn raus

Hemer (ots)

Ein 29-jähriger Mann hat sich am Dienstagabend an der Ostenschlahstraße einfach in ein Pizza-Taxi gesetzt und weigerte sich, den Wagen zu verlassen. Polizeibeamte holten ihn aus dem Pkw und brachten ihn gegen seinen Widerstand zur Wache. Dort musste er in das Gebäude getragen werden. Er beleidigte in einem fort die Polizeibeamten. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt erfolgte eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

