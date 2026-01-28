Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrugsverdacht nach Anruf - Keine Daten am Telefon nennen!

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 31-jähriger Nachrodt-Wiblingwerder hat am Dienstag am Telefon einer angeblichen Mitarbeiterin einer Krankenversicherung seine Kontodaten gegeben und befürchtet nun einen Betrug. Die Anruferin bot ihm eine Bonuszahlung an, weshalb sie seine Kontonummer abfragte. Erst nach dem Gespräch überkamen ihn Zweifel. Er forschte nach im Internet und stieß auf Warnhinweise. Der Nachrodter erstattete Anzeige bei der Polizei. Deren Warnungen sind grundsätzlicher: Am Telefon kann sich jeder für alles ausgeben! Deshalb sollte man keine sensiblen Daten, wie Angaben über Bankkonten oder vorhandene Wertsachen, preisgeben. Ob es sich im konkreten Fall tatsächlich um einen Betrug handelt, müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. (cris)

