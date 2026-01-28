Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Lüdenscheid/ Schalksmühle (ots)
1. Messstelle Lüdenscheid, Lösenbacher Landstraße, Zeit 27.01.2026, 12:50 bis 16:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 997, Verwarngeldbereich 35, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 80 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde W.
2. Messstelle Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße, Zeit 27.01.2026, 16:20 bis 18:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 538, Verwarngeldbereich 4, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 66 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde HA, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
