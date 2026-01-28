PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid/ Schalksmühle (ots)

1. Messstelle	Lüdenscheid, Lösenbacher Landstraße,
Zeit				27.01.2026, 12:50 bis 16:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		997,
Verwarngeldbereich 		35,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		80 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	W.
2. Messstelle	Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße,
Zeit				27.01.2026, 16:20 bis 18:20 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		538,
Verwarngeldbereich 		4,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		66 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	HA,
Bemerkungen		Netzwerk Geschwindigkeit.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:40

    POL-MK: 71 statt 30 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Iserlohn (ots) - Messstelle Iserlohn-Rheinen, Rheinener Straße, Zeit 27.01.2026, 7:45 Uhr bis 12:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1465, Verwarngeldbereich 136, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14, Anzahl der Fahrverbote 1, Höchster Messwert 71 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:00

    POL-MK: Flucht vor Kontrolle - Unter BTM oder ohne Versicherung am Steuer

    Altena (ots) - Heute Nacht entzog sich auf der Bahnhofstraße ein Pkw-Fahrer der Kontrolle der Polizei. Die Beamten wollten ihn kurz nach 0 Uhr kontrollieren, doch der Fahrer flüchtete trotz der Minustemperaturen und kritischer Straßenlage mit erheblicher Geschwindigkeit über die B 236 in Richtung Nachrodt. Der Wagen entkam zunächst. Kurze Zeit später kam er dem ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:55

    POL-MK: Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge - Falsche Polizeibeamte rufen an

    Meinerzhagen/ Kierspe (ots) - Werkzeugdiebe haben am Wochenende in Kierspe und Meinerzhagen zugeschlagen. An der Mozartstraße in Meinerzhagen schnitten sie sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen durch die Seitenwand eines Handwerkerfahrzeugs, einem VW-Transporter, und entwendeten diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte. An der Montigny-Allee in Kierspe wurde ...

    mehr
