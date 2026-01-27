Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flucht vor Kontrolle - Unter BTM oder ohne Versicherung am Steuer

Altena (ots)

Heute Nacht entzog sich auf der Bahnhofstraße ein Pkw-Fahrer der Kontrolle der Polizei. Die Beamten wollten ihn kurz nach 0 Uhr kontrollieren, doch der Fahrer flüchtete trotz der Minustemperaturen und kritischer Straßenlage mit erheblicher Geschwindigkeit über die B 236 in Richtung Nachrodt. Der Wagen entkam zunächst. Kurze Zeit später kam er dem Streifenwagen auf der Wiblingwerder Straße in Höhe der Lennehalle entgegen. Auch dort missachtete er die Anhaltezeichen und flüchtete, bevor die Polizei wenden konnte. Minuten später entdeckten die Beamten das Fahrzeug an der Halteranschrift. Ein 49-jähriger Mann erklärte, dass er gefahren sei. Sehr viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass sein 21-jähriger Sohn am Steuer saß, der keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Montagabend kontrollierte eine Polizeistreife auf der Rahmedestraße den Pkw eines 23-jährigen Werdohlers. Er zeigte Anzeichen auf den Genuss von Betäubungsmitteln, ein Vortest verlief positiv. Auf der Wache nahm ihm ein Arzt Blutproben ab. Die folgende Laboruntersuchung wird zeigen, ob die erlaubten Grenzwerte überschritten wurden. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Am Montag gegen 17 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife an der Ecke Bachstraße/ Linscheidstraße den Pkw einer 21-jährigen, in Dortmund gemeldeten Frau. Wie sich herausstellte, bestand kein Versicherungsschutz für ihr Fahrzeug. Die Beamten entstempelten die Kennzeichen, untersagten die Weiterfahrt und schrieben Anzeigen gegen Fahrerin und Halter wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (cris)

